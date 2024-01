La giunta di Montesilvano approva l'accordo con la prefettura sul controllo di vicinato per migliorare la sicurezza in città

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato la delibera che prevede l'istituzione di un protocollo per la nascita del "Controllo di vicinato", una forma di collaborazione attiva dei cittadini con le forze dell'ordine e la polizia locale per migliorare la sicurezza quotidiana sul territorio. Come si nelle nel documento:

"È necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza, quale nuovo modello gestionale, rafforzando la collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni e società civile; in tale contesto di sicurezza integrata è necessario valorizzare al massimo i percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini che, allo scopo di contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, potranno fornire ogni informazione utile ai fini preventivi e repressivi ed interloquire con le forze di polizia, anche mediante gli strumenti informatici di cui le stesse dispongono. È stato elaborato un “protocollo” riferito alla istituzione del “Controllo di vicinato” per l’intero territorio del Comune, con la finalità di fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle forze di polizia; implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale in relazione alla specificità dei contesti; incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio; promuovere forme di sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento della cittadinanza"

Il protocollo prevede dunque una collaborazione fra la prefettura di Pescara e il Comune di Montesilvano per avviare attività e procedure al fine di facilitare il sistema del "Controllo del vicinato" offrendo anche una giusta comunicazione del progetto fra i cittadini stessi.