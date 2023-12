A Montesilvano si riaccende dopo due anni la "Casa di Babbo Natale"

Oggi a Montesilvano è il grande giorno: in occasione dell'Immacolata Concezione, infatti, alle ore 17:30 in via Leopardi ci sarà l'attesa accensione delle suggestive luminarie della "Casa di Babbo Natale", che tornerà dopo un anno di stop con tante sorprese. Proprio così.

Va ricordato che nel 2022 proprietari e organizzatori avevano deciso, a malincuore, di non addobbare con le luci l'abitazione, interrompendo così una consuetudine che durava già da diversi anni, a causa del caro bollette.

Fortunatamente per il Natale 2023 si potrà ripristinare la tradizione, per la gioia di grandi e piccoli, e si tratterà dunque di un grande ritorno, sempre appunto in via Leopardi. Il conto alla rovescia è già cominciato.