Montesilvano, abbattuti illegalmente gli alberi appena piantumati dal Comune in via Rimini: è caccia ai responsabili

Brutto gesto nella zona delle case popolari in via Rimini a Montesilvano. Ignoti, non ancora identificati, hanno infatti abbattuto gli alberi che il Comune aveva provveduto a piantumare nelle scorse settimane, nell'ambito del progetto di potenziamento del verde pubblico che ha visto la piantumazione complessiva di 140 esemplari, una parte dei quali era stato collocato proprio in un'area verde da riqualificare in via Rimini. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, con l'assessore Alessandro Pompei e il consigliere delegato alla sicurezza Marco Forconi che hanno commentato:

"Apprendiamo con dispiacere che qualche soggetto incivile e con nessun rispetto verso il verde pubblico e soprattutto verso le persone perbene che abitano la zona, abbia deciso di abbattere tutte queste piante da poco piantumate nell'area verde di Via Rimini. In quella zona fortunatamente sono presenti le #fototrappole, per questo motivo abbiamo già avviato le procedure che porteranno all'individuazione del colpevole, anche perchè ciò rappresenta un reato non solo amministrativo ma penale. La volontà è di ripristinare la #legalità in quella zona e per questo non lasceremo che atti come questo rimangano impuniti".