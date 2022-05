Entra nelle fasi finali il progetto "A scuola di sport" del Comune di Montesilvano per gli alunni di Villa Verrocchio

Entra nelle fasi finali il progetto del Comune di Montesilvano “A scuola di sport”, iniziativa riservata agli alunni delle scuole elementari dell’istituto Comprensivo Villa Verrocchio e finalizzata alla diffusione e promozione dello sport verso i bambini in età scolastica. A partire da venerdì 20 maggio, infatti, si terranno gli ultimi appuntamenti con la collaborazione tecnica delle associazioni sportive Montesilvano Futsal Club, dell’Asd Fuoriclasse Volley e la collaborazione dello Store Decathlon di San Giovanni Teatino, presente con i suoi collaboratori e fornitore del materiale tecnico utilizzato per l’occasione. Anche in questo casi saranno presenti tecnici qualificati.

"A scuola di Sport" è partito nel mese di marzo ed ha complessivamente coinvolto circa 300 bambini in prove di abilità, percorsi individuali, incontri di calcio a 5 e di mini volley. L'assessore Alessandro Pompei ha commentato:

"Lo sport è un importante ambiente di apprendimento per i bambini e può influire sullo sviluppo dell'autostima e delle relazioni con gli altri. Per questo motivo, e non solo, noi come amministrazione siamo entusiasti di questa iniziativa utile a promuovere lo sport tra i più piccolini".