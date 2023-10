A Montesilvano torna il "Career day", la giornata dedicata a chi è in cerca di un lavoro

Torna a Montesilvano, per la seconda edizione, il "Career Day", l'iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con Confimi Industria Abruzzo, che si rivolge a chiunque è in cerca di un’occupazione di lavoro. La data fissata è per il 19 ottobre nella sala consiliare del municipio alle ore 15, dove interverranno i rappresentanti di grandi aziende del territorio abruzzese che illustreranno le posizioni aperte e le figure richieste nelle proprie realtà. L'assessore comunale Alessandro Pompei ha commentato:

Siamo molto felici di questa partnership instaurata con la Confimi Industria Abruzzo che rappresenta un’opportunità concreta per tutti coloro che cercano lavoro sul territorio. Un modo proficuo per far convergere il mondo della domanda e dell’offerta e spero che possano aderire in molti, anche perché non ci sono limiti di età per iscriversi”. A conclusione degli interventi, i partecipanti avranno la possibilità di svolgere colloqui conoscitivi e incontri one-to-one con le imprese presenti. Per partecipare è disponibile il modulo on line al link https://confimiabruzzo.it/career-day-montesilvano/