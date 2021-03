A Montesilvano riprendono i lavori stradali, divieto di sosta in 5 vie

Gli interventi ripartiranno da lunedì 22 marzo e interesseranno via Sele, viale Abruzzo, via Bradano, via Saline e via Tamigi

Riprenderanno lunedì 22 marzo gli interventi al manto stradale di 5 importanti vie di Montesilvano.

I lavori, inseriti nella seconda fase del piano asfalti 2020-2021, erano stati sospesi alcune settimane fa a causa delle condizioni climatiche.

La dittà Slim Srl di Montesilvano riprenderà quindi in via Sele, viale Abruzzo, via Bradano, via Saline e via Tamigi.

Da lunedì scatterà il divieto di sosta in entrambi i lati della carreggiata delle arterie interessate. Il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore a Servizi e Manutenzione Alessandro Pompei hanno effettuato un sopralluogo per verificare gli interventi.

«Prosegue l’opera di riqualificazione della città attraverso importanti lavori di asfalto sulle strade comunali», dice De Martinis, «abbiamo quasi concluso gli interventi del secondo lotto di asfalti, mancano alcune vie sulle quali effettueremo anche dei lavori alle reti fognarie e alla segnaletica orizzontale. Interventi necessari visto che era da anni che queste arterie non venivano migliorate. In questo modo renderemo le strade più sicure e percorribili».

«Al momento sono stati conclusi gli scavi delle strade da parte degli enti gestori di servizi», spiega Pompei, «e si procederà alla realizzazione della nuova pavimentazione e della nuova segnaletica orizzontale. La riqualificazione del manto stradale infatti dovrà essere svolta con temperature più alte per ragioni legate al procedimento di posa del bitume».