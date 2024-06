A Montesilvano premiate le scuole e le classi del concorso “Riciclosa 2^” [FOTO]

Si è concluso con le premiazioni dei vincitori il “Concorso Riciclosa 2^”.

Complessivamente sono stati 3237,030 i chili di tappi raccolti.

Assegnati 24 premi alle classi “più riciclose” per un importo di 680 euro di buoni acquisto di materiali per la scuola e una donazione di 550 euro alla Croce Rossa Italiana di Montesilvano per acquisto di attrezzature per il soccorso e due targhe all’Istituto scolastico più ricicloso.

Il concorso è stato organizzato dall’associazione Amare Montesilvano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montesilvano e in collaborazione con Formula Ambiente, Pulchra Ambiente e associazione Nuovo Saline, nell’ambito del progetto educativo “Montesilvano per l’Ambiente 2024”. Hanno partecipato 15 plessi scolastici con 100 classi, circa 240 maestri coinvolti oltre 2mila alunni tra scuola dell’infanzia e primaria e che ha interessato anche tutte le famiglie dei partecipanti.

Alla direzione didattica di Montesilvano sono stati assegnati per la primaria plesso via Lazio

1 classificata classe 1 A con kg. 96.840 buono acquisto 50 euro

2 classificata classe 3 A con kg.84.240 buono acquisto 30 euro

3 classificata classe 3 C con kg. 70.090 buono acquisto 20 euro

4 classificata classe 3 B con kg. 63.910 buono acquisto 10 euro

per l’infanzia plesso Valle D’Aosta / Campo Imperatore

1 classificata sezione A con kg. 24.950 buono acquisto 50 euro

2 classificata sezione C con kg. 22.450 buono acquisto 30 euro

3 classificata sezione D con kg.17.670 buono acquisto 20 euro

4 classificata sezione B con kg.17.150 buono acquisto 10 euro

Istituto comprensivo Villa Verrocchio primaria plesso via Tordino

1 classificata classe 5 A con kg.54.350 buono acquisto 50 euro

2 classificata classe 4 A con kg.30.050 buono acquisto 30 euro

3 classificata classe 4 B con kg. 29.770 buono acquisto 20 euro

4 classificata classe 3 B con kg. 20.630 buono acquisto 10 euro

Per l’infanzia plesso via Adda

1 classificata sezione D con kg. 115.420 buono acquisto 50 euro

2 classificata sezione B con kg. 85.000 buono acquisto 30 euro

3 classificata sezione A con kg. 27.000 buono acquisto 20 euro

4 classificata sezione F con kg. 20.010 buono acquisto 10 euro

Istituto Comprensivo “Troiano Delfico” primaria

Plesso Di Blasio / De Zelis / Palacongressi

1 classificata classe 2 F con kg. 144.200 buono acquisto 50 euro

2 classificata classe 3 D con kg. 105.500 buono acquisto 30 euro

3 classificata classe 4 B con kg. 85.700 buono acquisto 20 euro

4 classificata classe 2 A con kg. 83.600 buono acquisto 10 euro

Infanzia

Plesso Di Blasio / De Zelis

1 classificata ex aequo sezione ATP raccolti 107.260kg 50 euro

1 classificata ex aequo sezione B raccolti 109,100kg 50 euro

2 classificata sezione D raccolti 105.665 kg 30 euro

4 classificata sezione E raccolti 70.210 kg 10 euro

La targa per la scuola primaria più riciclosa di Montesilvano è stata attribuita all’istituto comprensivo “Troiano Delfico” (media 2.260 kg/bambino);con kg. 1173,055. La targa per la scuola dell’infanzia più riciclosa di Montesilvano è stata attribuita all’istituto comprensivo “Troiano Delfico” (media 2.480).