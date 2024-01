A Montesilvano iniziano i lavori per la nuova mensa scolastica di via Almirante

Iniziano i lavori per la nuova mensa scolastica di via Almirante a Montesilvano.

L’amministrazione comunale ha infatti dato il via ai lavori di realizzazione della mensa della scuola dell’infanzia di via Almirante, facente parte dell’istituto comprensivo Ignazio Silone.

L’opera servirà anche per i bambini del nuovo nido, i cui lavori sono stati già finanziati e appaltati e che partiranno tra qualche giorno.

La nuova mensa scolastica prevede una sala pranzo, delle sale di sporzionamento all’interno delle cucine e i servizi. I tempi di realizzazione previsti per ultimare l’intervento sono di 240 giorni, l’opera è costata 383.451,13 euro, compresi gli oneri di sicurezza, grazie ai fondi Pnrr, che il Comune di Montesilvano è riuscito a recepire. Il responsabile unico del progetto è l’architetto comunale Antonio Petitti, mentre la ditta che si sta occupando della struttura è la Peluso Costruzioni Srl di Vasto.

Soddisfatto il vicesindaco Paolo Cilli che aveva annunciato l’opera lo scorso settembre con l’approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta comunale: «La nuova mensa era attesa da anni dai bambini che frequentano a tempo pieno la scuola dell’infanzia in via Almirante», dice il vicesindaco, con delega alla Pubblica istruzione, Paolo Cilli, «una volta impostate le fondazioni della mensa procederemo anche con la realizzazione del nuovo nido, visto che le due strutture sono strettamente correlate tra di loro. La mensa scolastica servirà a sopperire le esigenze dei bambini della scuola dell’infanzia, circa 150 e di circa 60 di età compresa 0-3 anni, che frequenteranno il nuovo nido, il quale una volta ultimato verrà gestito dall’azienda speciale. La mensa sarà pronta per l’anno scolastico 2024-25 e potrà essere importante per tante famiglie della zona che scelgono il tempo pieno per i loro figli».