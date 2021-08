Dal 9 agosto entra pienamente in funzione il nuovo distretto sanitario di Montesilvano

Dal 9 agosto il nuovo distretto sanitario di Montesilvano sarà pienamente operativo. Lo ha fatto sapere la Asl comunicando anche tutti i servizi e le prestazioni che saranno erogabili nella struttura in via D'Agnese. Il trasloco dalla vecchia sede in corso Umbero 447 avverrà fra il 5 e 6 agosto.

La nuova struttura, di 2712 metri quadri per attività sanitarie e 5000 metri quadri di parcheggi, verde e zone pedonali, è stata inaugurata il 23 aprile con l’apertura unicamente dei servizi consultoriali e vaccinali ed ora, completati i lavori ai piani superiori (4 piani) può finalmente fornire, in luogo accogliente, molteplici servizi amministrativi-sanitari ai cittadini di Montesilvano, ovvero Adi (Assistenza Domiciliare Integrata), Pua (Punto Unico di Accesso), Uvm (Unità di Valutazione Multidimensionale), cup, Ufficio scelta e revoca del medico, autorizzazione per trasporto in ambulanza, rilascio esenzioni per patologia e reddito, rimborso vaccini, erogazioni di prestazioni di analisi di laboratorio con sala prelievi, cardiologia, ecografia, dermatologia, fisiatra, geriatria, ginecologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, oculistica, odontoiatria, ortodonzia, ortopedia, urologia.

Soddisfatti i vertici della Asl con il direttore generale Vincenzo Ciamponi, il direttore sanitario Antonio Caponetti, il direttore amministrativo Vero Michitelli e la direttore dell'area distrettuale di Montesilvano Rita Mazzocca che ringraziano il sindaco di Montesilvano De Martinis e l'amministrazione comunale per la collaborazione.