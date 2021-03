Lunedì 8 marzo riprenderanno le vaccinazioni del personale scolastico al Pala Dean Martin di Montesilvano

Riprenderanno come da calendario domani 8 marzo alle 15 le vaccinazioni del personale scolastico della provincia di Pescara al "Pala Dean Martin" di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il sindaco De Martinis, aggiungendo che le postazioni attive sono state incrementate e sono 12.

La campagna rivolta al mondo della scuola proseguirà fino al 14 marzo. Una volta effettuato la registrazione sulla piattaforma regionale è possibile anche scegliere e prenotare l'appuntamento con il link https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/

Intanto il sindaco De Martinis e il dirigente Scorrano incontreranno il direttore Asl Ciamponi e il coordinatore della campagna di vaccinazione Di Luzio per definire il calendario settimanale in base alle dosi di vaccino Astrazeneca a disposizione. Verrà deciso anche come procedere per la vaccinazione del personale scolastico over 65 anche alla luce delle ultime indicazioni del Ministero, e terminata la fase dedicata al personale scolastica si riprenderà con le vaccinazioni del over 80.

Domani, intanto, in occasione della festa della donna, al Pala Dean Martin la vaccinazione sarà accompagnata dalle 15,30 da "Sono dunque dono", una riflessione sulla virtù del dono, pensieri, parole e musica con l'attrice e coordinatrice della scuola civica Tiziana Di Tonno, l'attore Francesco Centorame tra i protagonisti del film di Muccino Gli anni più belli, i docenti Valentina Papagna, Massiliano Elia e Alessandra Dall'Olio. L'evento sarà anche proposto in diretta streaming sul sito del Comune di Montesilvano e sulla pagina Facebook.