Fissata la data per le vaccinazioni agli over 80 nel Comune di Montesilvano

Con la data d'inizio fissata al prossimo martedì 23 febbraio, gli anziani ultraottantenni residenti a Montesilvano che hanno fatto richiesta di vaccino anti Covid saranno convocati al Pala Dean Martin per essere sottoposti all'iniezione.

Si partirà dal più anziano per poi proseguire in ordine anagrafico decrescente. Lo comunica il sindaco Ottavio De Martinis, che ha trovato l'intesa con la Usl di Pescara per la campagna vaccinale promossa dalla Regione Abruzzo.