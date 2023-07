Presentata l'edizione 2023 del premio Dean Martin di Montesilvano all'insegna del ricordo della tragedia di Marcinelle

Si terrà il 5 agosto prossimo in piazza Galli a Montesilvano colle la quindicesima edizione del premio Dean Martin. L'edizione 2023 è stata presentata in Comune dal sindaco Ottavio De Martinis, dagli assessori Deborah Comard e Barbara Di Giovanni, dal presidente della commissione turismo Adriano Tocco, dalla presidente del premio Alessandra Portinari e dalla giornalista Mila Cantagallo.

Il prestigioso cappello verrà consegnato sabato 5 agosto alle ore 21.30 in piazza Galli a Montesilvano colle, ad alcuni personaggi di origine abruzzese, che si sono distinti in vari Paesi del mondo. Durante la presentazione dell’evento sono stati comunicati i sei vincitori, quattro di loro riceveranno il Premio Dean Martin, si tratta di Antonella Santuccione (scienziata), Vincenzo Di Nicola (ingegnere), Andrea Di Bartolomeo, in arte Dia (cantante) e Mario Daniele (imprenditore) e altri due il premio Gaetano Crocetti, assegnato a Matteo Veleno (regista e inviato) e Gino Berardi (artista), che vivono a Montesilvano e che si sono distinti nel mondo per il loro talento. L’ edizione 2023 si aprirà in ricordo di Marcinelle a 67 anni dalla tragedia (in cui morirono 262 minatori, 136 italiani, 60 abruzzesi), con il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca e il sindaco di Turrivalignani Giovanni Placido.

L’Orchestra Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, accompagnerà il cantante e pianista Stefano Maria Pardo, che quest’anno interpreterà Dean Martin, in alcuni famosi e indimenticabili brani dello showman di origine montesilvanese, di Frank Sinatra, Domenico Modugno, Renato Carosone e Tony Renis.

Verrà anche raccontato il viaggio di Gaetano Crocetti, barbiere emigrante montesilvanese, che nel 1913 trovò successo e fortuna negli Usa, grazie anche alla nascita quattro anni dopo di suo figlio Dino Paul, in arte Dean Martin. Tornerà sul palco del Premio anche l’attrice Tiziana Di Tonno. Presenta la serata la giornalista Mila F Cantagallo. De Martinis ha dichiarato:

C'è grande attesa per i personaggi che saliranno sul palco di piazza Galli, ospiti provenienti da numerosi Paesi dagli Stati Uniti alla Svizzera fino al Canada. È un momento di festa in cui si ricorderanno le nostre tradizioni e il legame con i nostri emigranti, che hanno lasciato la nostra regione per trovare fortuna all'estero. Come del resto è accaduto a Gaetano Crocetti, barbiere di Montesilvano e papà di uno dei più grandi attori e cantanti al mondo come Dean Martin, a cui la nostra città ha intitolato anche il palacongressi". La Portinari ha concluso:

"Lo scorso anno il premio Dean Martin si è svolto a Vasto all’interno della riunione Cram; il prossimo 5 agosto la serata torna a Montesilvano con un’edizione che si aprirà in ricordo della tragedia di Marcinelle e con sei premiati che hanno conquistato, attraverso il loro talento, prestigio nel mondo. I premiati sono stati scelti dalla giuria non solo per il loro curriculum, ma per l’umanità e la passione impiegate nelle loro attività. Aspetti fondamentali per raggiungere un successo persistente. Sarà una serata di musica, con l’orchestra Dean Martin e i numerosi ospiti, di memoria e abruzzesità, in cui si ripercorrerà il viaggio degli emigranti e la storia delle nostre tradizioni"