Montesilvano festeggia i 100 anni di Antonietta Giorgi alla presenza del sindaco De Martinis

Montesilvano festeggia un'altra centenaria. Si tratta della signora signora Antonetta Giorgi, originaria di Foggia, giunta in Abruzzo nel 2005 e attualmente ospite della struttura “Santo Volto” di via Marinelli. Una deliziosa signora dalla mente lucida che ha contagiato tutti i presenti con la sua allegria e con il suo buonumore come racconta il sindaco Ottavio De Martinis che ha partecipato ai festeggiamenti consegnandole una targa ricordo.

"L’elisir di lunga vita della signora Antonetta è la positività, lo scacciare dalla mente e dal cuore i cattivi pensieri e le brutte notizie. I figli la dipingono come una donna buona, pacifista, gioiosa e sempre dedita all’altro.

L’augurio che le rivolgo, insieme a tutta la città di Montesilvano, è che la sua vita possa essere sempre più bella anche grazie al bagaglio di emozioni positive che ha arricchito finora il suo cammino e che il futuro possa essere ricco di salute, sorprese e tanti bei momenti da vivere"