Montesilvano e Città Sant'Angelo senz'acqua per i lavori Aca: scatta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole

Niente acqua e niente lezioni nelle scuole comunali di Montesilvano e Città Sant'Angelo mercoledì 22 marzo a causa dell'intervento di riparazione dell'Aca su una condotta che imporrà lo stop all'erogazione del servizio idrico su gran parte del territorio dei due comuni dalle 8 alle 18 circa. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

"A seguito della comunicazione da parte dell’Aca relativa alla sospensione di erogazione idrica prevista per la giornata di domani mercoledì 22 marzo, ho ritenuto necessario predisporre un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asilo nido pubblici e privati ubicati sul territorio comunale così da evitare che le relative attività scolastiche venissero svolte in precarie condizioni igienico-sanitarie e scongiurare in questo modo ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente. Ricordo che l’interruzione del servizio idrico interesserà tutto il territorio comunale a partire dalle 8:00 per essere poi ripristinato a partire dalle ore 18:00."

Il sindaco Matteo Perazzetti ha spiegato che alcune scuole invece rimarranno aperte in quanto non interessate dall'interruzione idrica:

"A causa dell'interruzione del servizio idrico prevista per la giornata di mercoledì 22 marzo, si avvisa la cittadinanza della sospensione delle attività didattiche prevista per tutti gli istituti scolastici con esclusione delle seguenti scuole, in quanto ubicate all’interno del centro Urbano e quindi non interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica: infanzia centro urbano; infanzia paritaria e asilo nido “Madonna del Divino Amore”; primaria “Ritucci”; secondaria di primo grado “Giansante”; secondaria di secondo grado “Spaventa”.