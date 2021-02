Sul Monte Velino proseguono le ricerche dei quattro dispersi, di nuovo in azione il sonar Recco [VIDEO]

Sono in corso le ricerche dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio. Oggi torna in campo il sonar Recco

Sono riprese questa mattina, dopo la pausa notturna, le ricerche dei quattro escursionisti di Avezzano dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio scorso. Oggi è tornato in campo il sonar Recco, arrivato dal Trentino e che permette di localizzare la presenza di persone sotto la neve. Le operazioni sono concentrate nell'area di Valle Majelama, Valle Genzana e in tutti i canali limitrofi.

La sonda è stata collocata a bordo dell'elicottero dei carabinieri forestali, il più indicato per questo genere di operazioni. Il presidente del Cnsas Perilli ha spiegato che l'area è stata bonificata dalla presenza di soccorritori per evitare interferenze con la scansione da parte del sonar.

Dopo le ricerche con Recco torneranno in quota 4 uomini del soccorso Alpino con due cani, arrivati dalle unità cinofile del Trentino. Il sonar per rora non ha captato alcun segnale.