Monopattini, le multe sono già 170. E un 18enne cade a terra: 30 giorni di prognosi

Monopattini selvaggi, le multe elevate dai vigili urbani sono già 170. Il dato è stato fornito direttamente dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, segnalando che l'infrazione più ricorrente è quella di andare in due su questo mezzo, passando oltretutto sopra il marciapiede della riviera. Ecco qui di seguito quanto dichiarato dal primo cittadino:

«In questo weekend i pirati della strada con i monopattini che, in maniera irresponsabile e pericolosa, giravano in due sul marciapiede, mettendo a rischio chi passeggiava, sono stati sanzionati dai nostri agenti della polizia municipale, che hanno elevato oltre 170 contravvenzioni per quella violazione. Il rispetto delle regole, prima di tutto».