Ritrovato in provincia di Ascoli Piceno il titolare della ditta di trasporti di cui si erano perse le tracce dal 2 gennaio

È un po' provato ma sta bene Mirko Di Tillio, il titolare di una ditta di trasporti di cui il 2 gennaio si erano perse le tracce. L'uomo è stato ritrovato in provincia di Ascoli Piceno in una zona di campagna dove è arrivato con lo stesso furgone con cui lunedì mattina era uscito per il solito giro di consegne mai fatte.

Un lavoro certosino quello portato avanti dagli investigatori già con l'attività preliminare e coordinato dalla prefettura dopo la denuncia presentata in questura dai familiari che da 24 ore non avevano notizie dell'uomo il cui telefono risultava spento. Sin da subito gli uomini della squadra volante diretti dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso si sono attivati per ritrovarlo e da quel momento il lavoro di questura e prefettura è stato costante con le informazioni sul 45enne diramate in tutto il Paese proprio perché si riteneva possibile che potesse aver valicato i confini regionali essendo solito fare consegne anche fuori Abruzzo. Il possesso delle dettagliate informazioni ha fatto sì che i carabinieri lo notassero lì dove poi è stato trovato con il furgone posteggiato.

Per il momento le ragioni alle base del gesto restano ignote. Sarà lui stesso a spiegarle ai familiari per i quali la cosa più importante è sapere che sta bene e che è tornato a casa.