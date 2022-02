Minorenne finisce nei guai: girava in pieno centro con un coltello di 22 centimetri

I carabinieri della Stazione di Pescara scalo hanno denunciato un minorenne che, in pieno centro, girava con un coltello cosiddetto “a farfalla”, lungo ben 22 centimetri, di cui la sola lama misura 10 centimetri.

Sono giorni di controllo del territorio per gli uomini in divisa. I militari dell'Arma di Spoltore e Pianella, coadiuvati da diversi reparti della Compagnia carabinieri di Pescara e da un'unità cinofila di Chieti, già dalle prime ore di ieri pomeriggio, e fino a tarda serata, hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere. Nell’espletamento delle attività è stata anche arrestata una persona.