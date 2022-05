Aveva rubato un suv fuori dallo stadio Adriatico, minorenne arrestato dai carabinieri

Era arrivato dalla provincia di Foggia a Pescara insieme ad altri complici e aveva rubato un suv di grossa cilindrata nella zona dello stadio Adriatico-Cornacchia lo scorso febbraio.

Ma il ragazzo minorenne, al termine delle indagini è stato individuato e arrestato dai carabinieri.

I militari dell'Arma hanno infatti eseguito un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila.

Il ragazzo era arrivato nel capoluogo adriatico una notte di febbraio e, insieme a complici ancora ignoti, aveva compiuto un furto rubando un suv di grossa cilindrata parcheggiato nei pressi dello Stadio Adriatico. A conclusione della prima fase di indagini, prevalentemente riconducibili ad accertamenti tecnici e verifica dei sistemi di videosorveglianza dislocati sul territorio, a seguito della recrudescenza del fenomeno dei furti di autoveicoli in provincia, i carabinieri del nucleo investigativo hanno tratto in arresto un minore della provincia di Foggia, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare della permanenza in casa. La misura è stata richiesta dalla Procura della Repubblica del tribunale dei minorenni dell’Aquila che ha coordinato le indagini. Al giovane viene anche contestata la partecipazione a un ulteriore furto occorso nel mese di marzo, quando, sempre nel capoluogo adriatico, era stato preso di mira altro mezzo di grossa cilindrata, da cui era stato asportato il solo dispositivo radar anteriore, prima che il furto venisse interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine.