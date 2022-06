Minore in difficoltà mentre nuota verso il largo, salvato da due bagnini [FOTO]

Un ragazzo pescarese di soli 13 anni è stato salvato oggi pomeriggio da 2 assistenti bagnanti brevettati Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico) e appartenenti alla ditta "Angeli Del Mare". Il fatto si è verificato poco dopo le ore 17:40 nelle acque antistanti lo stabilimento balneare "Coralba". Secondo quanto ricostruito, il minore stava nuotando verso il largo quando a un certo punto ha accusato un cedimento fisico, decidendo così di agitare un braccio per richiamare l'attenzione.

In effetti il ragazzo è riuscito nel suo intento perché è stato notato dal bagnino Matteo Carifa, che ha immediatamente richiamato il suo vicino di postazione, in servizio al "Nuovo Tramonto", attivando il soccorso. A quel punto i due giovani sono usciti sul pattino dirigendosi verso il 13enne, dopo di che lo hanno raggiunto e tirato su, portandolo a riva. Nessuna conseguenza per l'adolescente, se non un grande spavento. E tutto è bene quel che finisce bene.