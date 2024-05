Minaccia un uomo con un coltello in strada e si scopre che aveva compiuto un furto nella notte: 22enne denunciato

Avrebbe minacciato in strada un uomo con un coltello con la scoperta, fatta in seguito dalla polizia intervenuta sul posto, che nella notte avrebbe compiuto un furto ai danni di un distributore di benzina: a tradirlo è stata la giacca che indossava in tutti e due i casi. Il coltello è stato sequestrato e il presunto colpevole, un 22enne, denunciato per furto e minacce aggravate.

Il fatto è accaduto nella mattina di lunedì 20 maggio quando al 112 (Nue-numero unico per l'emergenza) è arrivata la segnalazione di una lite in strada tra due uomini in zona Porta Nuova. Gli agenti della squadra volante li hanno rintracciati e identificati con il 22enne che, questo quanto emerso, avrebbe minacciato l'altro con un coltello rinvenuto e sequestrato. La lite sarebbe scaturita dal fatto che il giovane era stato sorpreso dall'altro uomo all'interno della sua proprietà.

Durante le procedure di identificazione alcuni dettagli della giacca indossata dal 22enne hanno spinto gli agenti a compiere alcuni approfondimenti dato che solo qualche ora prima avevano visionato alcuni filmati a seguito di un furto avvenuto in un distributore di benzina lungo la Tiburtina: la porta era stata forzata con diversi beni che si trovavano nell'ufficio sottratti.

Quei dettagli sembravano familiari tanto da aver consentito di collegare il 22enne anche al colpo avvenuto nella notte. A supportare l'ipotesi anche alcuni di quegli oggetti sottratti e trovati in possesso del giovane che ora, come detto, è stato denunciato per furto aggravato in riferimento all'episodio avvenuto nel distributore di benzina, e per minacce aggravate in relazione alla lite verificatasi in strada.