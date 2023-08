Minaccia con un coltello passanti e carabinieri a Pianella: arrestato

Un bracciante agricolo di nazionalità straniera è stato arrestato dai carabinieri martedì primo agosto a Pianella con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto di coltello e oggetti atti ad offendere. L'uomo era noto alle forze dell'ordine.

I militari, nel corso di servizio di prevenzione, nella tarda serata di ieri venivano allertati da alcuni utenti della strada che segnalavano la presenza dell’uomo in via Martiri Pennesi. Alla vista dei passanti l'uomo avrebbe brandito contro di loro un grosso coltello. I carabinieri, intervenuti nel giro di pochissimi secondi, hanno raggiunto l'uomo che, alla vista dei militari, si sarebbe scagliato contro di loro, continuando a brandire l’arma in pugno. Dopo pochi istanti l’uomo veniva bloccato ed oltre al recupero del coltello da cucina la cui lama della lunghezza di 21 centimetri, recuperavano anche un tirapugni ed una cesoia che aveva addosso. Arrestato, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata di mercoledì 2 agosto. Le armi bianche sono state tutte sequestrate.