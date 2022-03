Minacciava e aggrediva la madre per estorcerle denaro: arrestato un 33enne con precedenti. Gli agenti della squadra volante della Questura hanno ammanettato l'uomo in flagrante questa mattina con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, infatti, sono intervenuti direttamente nell’abitazione dove il giovane, residente a Pescara, vive insieme alla mamma, sorprendendolo mentre stava assalendo la donna per farsi dare dei soldi che gli sarebbero serviti ad acquistare sostanza stupefacente.

Già lo scorso 8 marzo il 33enne aveva adottato le medesime condotte con la malcapitata e, pertanto, era stato denunciato. Adesso, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell'arresto.