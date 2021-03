Minaccia di tagliare la gola ad un incaricato della stazione che doveva misurargli la temperatura: denunciato

Si rifiutava di farsi prendere la temperatura corporea da un addetto all'ingresso della stazione, arrivando a minacciarlo di morte. Per questo un 24enne pakistano è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Pescara.

Il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo e ha minacciato l’addetto con un coccio di bottiglia con il quale gli avrebbe tagliato la gola. Sempre alla stazione di Pescara una persona è stata denunciata in quanto non ha rispettato il foglio di via obbligatorio emesso dal questore.