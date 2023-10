Minaccia di morte la figlia minorenne e sfonda la porta di casa dell'ex moglie: denunciato

I carabinieri di Spoltore hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia un 49enne del posto. I militari, infatti, hanno accertato che la sera del 23 ottobre dopo aver minacciato di morte telefonicamente la figlia minorenne si e’ recato nell’abitazione della ex moglie prendendo a calci la porta di ingresso della casa. A quel punto, rimanendo nella parte esterna, ha continuato a minacciare verbalmente la giovane figlia.