Due migranti nascosti in un camion proveniente dalla Serbia scoperti dall'autista in Abruzzo

Due migranti nascosti all'interno di un camion sono stati scoperti in uno stabilimento di un sito produttivo a Basciano nel Teramano, come riporta LaPresse.

L'autoarticolato, costituito da una trattrice e un rimorchio, proveniva dalla Serbia per trasportare materiale tessile.

Ma all'apertura del cassone del veicolo, per procedere allo scarico della merce, l'autista di nazionalità serba ha notato 2 uomini nascosti tra la merce e ha avvisato il direttore dello stabilimento che ha provveduto a chiamare i carabinieri.

I militari dell'Arma hanno accertato che si tratta di 2 uomini di nazionalità afghana, di 34 e 35 anni, fuggiti dal loro Paese e saliti clandestinamente sul mezzo mentre si trovava incolonnato alla dogana tra Serbia e Croazia. Atteso che i 2 erano da giorni sul mezzo e si erano sostenuti solo con acqua e biscotti, i carabinieri hanno provveduto a rifocillarli. I 2 al momento sono ospitati in una comunità di accoglienza in attesa di chiarire la loro posizione.