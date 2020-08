Migranti arrivati a Moscufo, vivranno in una casa nella zona industriale [FOTO]

Alla fine, i migranti attesi a Moscufo sono arrivati: vivranno in una casa nella zona industriale, lungo via Cristoforo Colombo. 70 persone (tutte famiglie, anche con bambini) sono giunte nella mattinata di oggi, 1° agosto, poco prima delle ore 7.

Soggiorneranno in una struttura d’accoglienza che verrà presidiata giorno e notte da dieci uomini tra carabinieri e polizia. Qui rimarranno per la quarantena fiduciaria di 14 giorni e, per evitare tentativi di fuga, la campagna adiacente sarà illuminata da una torre faro portatile che è stata messa a disposizione dalla protezione civile.

