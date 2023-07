In un albergo di Pescara e in una palestra di Bussi sul Tirino arrivati nuovi migranti sbarcati nei porti del sud Italia

Nuovi migranti arrivati, alla fine della settimana scorsa, in Abruzzo, sbarcati in sud Italia, in Sicilia e Calabria, sistemati in strutture temporanee.

Ovvero, come segnala l'agenzia LaPresse, in una palestra a Bussi sul Tirino, in val Pescara e in un albergo a Pescara.

Una parte dei profughi è giunta dall'aeroporto di Fiumicino, provenienti dall'hot spot di Lampedusa.

L'altra è partita da Reggio Calabria in autobus. La prefettura di Pescara ha avuto comunicazione dei nuovi arrivi. Se ne prevedono altri, in Abruzzo, nel corso di tutta la stagione estiva. Prevista l'organizzazione dei primi trasferimenti per ospitare i profughi in strutture organizzate dei centri di accoglienza straordinaria regionali.