Mezzo Ambiente in fiamme: sul posto polizia locale e vigili del fuoco [FOTO]

Erano impegnati nella pulizia strade nel tratto tra viale Kennedy e via Berardinucci quando il mezzo avrebbe improvvisamente preso fuoco nella parte superiore. Protagonisti della disavventura alcuni dipendenti di Ambiente.

Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della polizia locale che con l'ausilio di alcuni cittadini, tra cui il vigile del fuoco Francesco Fusco, ha messo in sicurezza l'area.

Subito dopo l'arrivo del mezzo pesante dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere definitivamente le fiamme e pulire l'area circostante per evitare ulteriori rischi. In fase di ricostruzione l'accaduto per determinare le cause di quanto accaduto.

Secondo quanto appreso sin qui potrebbe essere stato un mozzicone acceso a causare il principio d'incendio. Un mozzicone che una volta aspirato avrebbe fatto divampare le fiamme. I danni non sarebbero comunque gravi con il mezzo che meccanicamente è funzionante. Probabilmente si dovrà provvedere al cambio del cassone, ma tutto sarà valutato dalla società una volta fatti i dovuti accertamenti.