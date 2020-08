Meteo, tornano sole e caldo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un fine settimana con il ritorno graduale del sole e del caldo moderato quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, prevede per la giornata di oggi 8 agosto condizioni di cielo parzialmente nuvoloso in mattinata sul settore adriatico con addensamenti più consistenti che nel pomeriggio potrebbero dare luogo a rovesci, soprattutto nelle zone collinari e montuose della Regione.

Per la giornata odierna è previsto ancora vento settentrionale che però a partire da domani domenica 9 agosto sarà in attenuazione, garantendo sole e temperature in aumento anche se non si dovrebbero registrare i valori alti della scorsa settimana. La stabilità, poi, dovrebbe durare almeno per tutta la prima metà della prossima settimana.