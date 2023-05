Demolita e messa in sicurezza la porzione di muro dell'ex caserma Di Cocco a rischio crollo

Messo in sicurezza in tempi record il parco dell'ex caserma Di Cocco e via libera alla delibera di giunta per la liquidazione alla ditta incaricata di eseguire i lavori di “somma urgenza” per la demolizione e il ripristino della parte del muro a grave rischio crollo.

Una settimana dopo la segnalazione dei vigili del fuoco che con un sopralluogo il 2 marzo avevano constatato le precarie condizioni del tratto di recinzione che costeggia via Amiterno e il prolungamento di via Asinio Pollione fino all'intersezione con viale Pindaro, è partito l'intervento di messa in sicurezza.

Uno "spanciamento di notevole entità con relative lesioni su buona parte della parete" scrivevano nella relazione i vigili del fuoco e dunque una situazione pericolosa che aveva portato il giorno successivo e cioè il 3 marzo, all'ordinanza con cui si imponeva il divieto di transito sia veicolare che pedonale su via Amiterno oltre al divieto di sosta e fermata. Una scelta obbligatoria che rendeva però complicato ai residenti entrare ed uscire dalle proprie abitazioni. Altro elemento oltre a quello prioritario di garantire l'incolumità ad automobilisti, pedoni e ciclisti che ha determinato la scelta di intervento per "somma urgenza".

Lunedì 15 maggio su proposta del vicesindaco Gianni Santilli è stata approvata in consiglio comunale la delibera con cui si dà il via libera alla liquidazione di poco più di 24mila euro in favore della ditta che si è occupata dei lavori.