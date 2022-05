Sullo scooter con una busta contenente merce rubata, due uomini denunciati dai carabinieri

Erano su un scooter nella zona del Ferro di Cavallo nel rione Rancitelli di Pescara quando hanno destato i sospetti dei carabinieri avendo una grande busta di un supermercato ieri, martedì 17 maggio.

Così i militari dell'Arma hanno deciso di fermarli per sottoporli a un controllo.

Dalla verifica eseguite dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor della locale Compagnia, nel corso di servizi mirati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e di natura predatoria, è emerso come nella busta ci fossero prodotti per un valore superiore ai 200 euro tra formaggi e salumi.

Merce, che in base alla ricostruzione dei carabinieri sarebbe stata rubata poco prima dagli scaffali di un supermercato non distante dalla zona. «Non si esclude», fanno sapere dal Comando provinciale, «sebbene non effettivamente verificabile, che i due volessero utilizzare la merce come mezzo di scambio per acquistare stupefacenti proprio al “ferro di cavallo”. La refurtiva recuperata, trattandosi di merce alimentare deperibile, è stata subito restituita al proprietario dell’esercizio commerciale».

I due, un 42enne pescarese e un 49enne spoltorese già noti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso.