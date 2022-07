Una serata speciale con la guardia costiera al Mercatino dei bambini di Montesilvano [FOTO]

È stata una serata speciale quella del Mercatino dei bambini di Montesilvano che ogni sabato anima lo spazio antistante il Pala Dean Martin.

A trovare i piccoli commercianti sono andati ieri gli uomini della guardia costiera di Pescara che hanno tenuto una piccola, ma importante lezione, sull'educazione e la sicurezza in mare oltre che della tutela dei fondali marini. A teneral il comandante della delegazione di Montesilvano il primo comandante capo Daniele Limatola e i sottocapi Paolo Criscuolo e Mario Tucciarone che ai piccoli, rispondendo anche alle loro domande sui mezzi utilizzati per la tutela del mare, hanno anche spiegato il modo corretto di fare il bagno in mare per evitare di esporsi da inutili rischi. Il comandante Limatola ha quindi consegnato a fine serata una targa ai bambini.