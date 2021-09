Aggressione a medico e infermiere nel pronto soccorso, interviene la polizia

Minuti di paura nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara per una donna giunta ferita ma in evidente stato di ubriachezza.

Con i vestiti ancora sporchi di sangue, la paziente ha dato in escandescenza aggredendo un medico, due infermiere e una guardia giurata, come conferma il direttore Alberto Albani.

Chi ha provato a calmare la donna ha ricevuto in cambio calci, spinte e graffi.

Si è reso così necessario l'intervento degli agenti del posto di polizia dell'ospedale e di una pattuglia della squadra volante. La paziente è stata fermata e accompagnata dai poliziotti in questura.