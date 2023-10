Medico del 118 chiamato per un intervento viene aggredito a calci, pugni e morsi da un giovane

Una brutale aggressione nei confronti di un medico del 118 è avvenuta in Abruzzo nella serata di martedì 24 ottobre.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, pochi minuti dopo la mezzanotte sono stati aggrediti un medico, un'infermiera e un autista dell'ambulanza del 118 intervenuti duranti un soccorso in un'abitazione della frazione Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo.

L'equipaggio era intervenuto per la richiesta d'intervento di una donna con il figlio in stato di agitazione.

Ma appena entrato nell'appartamento, il medico sarebbe caduto dopo essere stato colpito dal ragazzo. Il giovane gli sarebbe poi saltato addosso sferrandogli pugni, calci e morsi. Il resto della squadra di soccorso di Giulianova non è riuscito a intervenire per bloccare il giovane perché, nello stesso frangente dell'aggressione, la porta d'ingresso si è chiusa davanti a loro. Il medico è riuscito però a contenere la violenza del giovane che poi si sarebbe scagliato anche contro l'infermiere e l'autista. Al pronto soccorso gli operatori sanitari sono stati giudicati guaribili in 15 giorni.

«Non è la prima volta che personale sanitario viene aggredito durante lo svolgimento del proprio lavoro», dice il manager della Asl Teramo, Maurizio Di Giosia, sottolineando che «il lavoro di soccorso comporta dei rischi, ma che bisogna cercare di contenere al massimo "anche con l'aiuto delle forze dell'ordine. Il lavoro del medico e del personale sanitario in genere comporta una forte propensione all'aiuto del prossimo e di chi soffre, ma episodi del genere non possono che preoccupare. Al medico e a tutto l'equipaggio del 118 va la solidarietà della direzione aziendale oltre all'augurio di pronta guarigione».