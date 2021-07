Matteo Serra non ce l'ha fatta, morto il giovane finito contro un palo con il motorino

È morto Matteo Serra, il giovane di 18 anni di Pescara che mercoledì sera era rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato a Pianella all'altezza dell'intersezione tra le strade provinciali 20 e 45.

Come riferisce Ansa Abruzzo, il 18enne non ce l'ha fatta a causa delle gravi ferite riportate in seguito all'impatto tra il suo motorino e un palo.

Serra era un giocatore del Pineto Calcio in serie D e sullo scooter con lui c'era un amico. La Lega di Serie D aveva condiviso un post di vicinanza alla giovane promessa del calcio: «Forza Matteo non mollare». Ma purtroppo Serra non c'è l'ha fatta. Il quadro clinico di Serra, invece, è apparso subito gravissimo. Il 18enne è arrivato all'ospedale di Pescara in condizioni disperate ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Stamani, alle 10, diagnosticata la presunta morte encefalica, è scattato il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale, alle 16, è stato certificato il decesso. La salma è a disposizione della magistratura.

Dei rilievi e degli accertamenti si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Montesilvano.