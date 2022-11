Vede i carabinieri e fugge in auto, fermato dopo un inseguimento: nascondeva due matasse di rame

Dovrà rispondere dei reati di ricettazione e porto di oggetti a offendere un uomo italiano di 34 anni fermato a Pescara dai carabinieri dopo un breve inseguimento.

Il 34enne è stato intercettato nella zona di Rancitelli dai carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagni nel corso di controllo del territorio contro i furti di rame.

Il 34enne, con precedenti di polizia specifici e per spaccio di sostanze stupefacenti, alla vista dei militari dell'Arma avrebbe cambiato direzione repentinamente mentre si trovava a bordo della sua automobile.

Dopo un brevissimo inseguimento i carabinieri però sono riusciti a fermarlo e dopo una perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di 2 matasse di cavi di rame per alta tensione con una sezione di 2,5 centimetri del peso complessivo di 40 chili. Addosso gli sarebbe stato anche rinvenuto un coltellino a scatto con lama lunga 15 centimetri. Di conseguenza il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.