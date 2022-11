Traffico di droga, anche il pescarese Massimo Ballone (ex capo della banda Battistini e scrittore) tra gli arrestati della Dda di Napoli

C'è anche un nome molto conosciuto a Pescara, quello di Massimo Ballone, tra gli arrestati dell'operazione antidroga ai danni dell'organizzazione Imperiale della Dda di Napoli.

Come riferisce l'Ansa, il 61enne è stato arrestato insieme altri 27.

Nell'ordinanza emessa dal tribunale partenopeo emerge la figura di un trafficante dedito al trasporto e vendita di centinaia di chili di droga con collegamenti tra la Campania e la Puglia, punto di riferimento quindi dello spaccio sulla riviera adriatica.

Ballone, uno dei protagonisti della banda Battistini che imperversava in Abruzzo e nelle Marche negli anni '80, ha alle spalle un voluminoso dossier criminale con rapine in banca e a portavalori, latitanze in Spagna, fughe dal carcere. Era stato indagato anche per l'omicidio di Italo Ceci, l'ex componente della banda Battistini ucciso, il 20 gennaio 2012, con tre colpi di pistola in piazza Martiri Pennesi, a Pescara, da un killer poi fuggito a bordo di un'auto ritrovata a poca distanza. Massimo Ballone poi era tornato alla ribalta della cronaca anche per aver dato alle stampe una autobiografia. In carcere, Ballone era diventato un "intellettuale": nel 2002 attraverso la facoltà di Lettere dell'Università degli Studi dell'Aquila fu presentato il suo romanzo autobiografico ''Al di sotto del cuore''. Dedito inoltre agli studi umanistici avrebbe dovuto realizzare solo la tesi per laurearsi.