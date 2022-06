Bimbo si cala la mascherina in classe e viene allontanato: scoppia la polemica in una scuola pescarese

Protesta il comitato "No green pass" Abruzzo che, con il portavoce Nico Liberati, in merito ad un presunto episodio avvenuto nell'istituto comprensivo 6 di Pescara, in via Anelli. Secondo il comitato, infatti, un bambino sarebbe stato cacciato dalla sua classe dall'insegnante e respinto a casa in quanto si sarebbe abbassato la mascherina durante l'orario di lezione. L'episodio sarebbe avvenuto la scorsa settimana:

"Sconcertante l'imposizione stessa della mascherina negli istituti scolastici e con questo caldo, e la reazione scomposta della maestra di fronte alla richiesta di "respirare" ci preoccupa. La respirazione è un processo fisiologico vitale per gli esseri umani. È un periodo difficile per gli adulti, figuriamoci per i bambini, e certamente la reazione nervosa e scomposta della maestra non ha aiutato la classe. Tutti sappiamo come, anche in modo inconsapevole alcuni bambini di fronte ad ad un disagio allo stress, reagiscano con il pianto e taluni persino alterando il respiro. È curioso che una insegnante con esperienza [e soprattutto la dirigente scolastica] non sappia comprendere ed affrontare una simile situazione di difficoltà: per questo abbiamo chiesto un incontro alla preside che si è negata al confronto.



La settimana scorsa abbiamo diffidato il dirigente dell'istituto ad adottare il principio di precauzione e chiarire se la procedura adottata dall'insegnante sia conformata alle procedure, stamane iniziamo il presidio dell'istituto scolastico, in attesa degli approfondimenti della dirigente scolastica, ma siamo pronti a presentare querela: non ci fermeremo finché non venga fatta chiarezza."

La dirigente scolastica, da noi contattata, ha fatto sapere che l'istituto ha sempre fatto rispettare le attuali normative vigenti parlando di una ricostruzione che non corrisponderebbe alla realtà.