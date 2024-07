Uomo incosciente su un peschereccio, scatta l'evacuazione d'urgenza con l'elicotero della guardia costiera

Un'evacuazione medica d'emergenza da un motopesca al largo di Pescara è stato eseguito da un elicottero della base aeromobili guardia costiera.

Nella giornata di lunedì 1 luglio, l’elicottero della Base Aeromobili di Pescara ha portato a termine un’operazione di evacuazione medica d’emergenza di un membro dell’equipaggio di un motopesca italiano in acque internazionali.

La segnalazione è pervenuta alla centrale operativa del Comando generale delle capitanerie di porto intorno alle ore 08:20.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Il motopesca, a una distanza di oltre 100 miglia nautiche a est della città di Pescara, ha richiesto l’immediata evacuazione di un marittimo incosciente. Il soccorso è stato effettuato dalla base aeromobili di Pescara tramite l’elicottero Aw139 della guardia costiera, decollato prontamente con a bordo un medico del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, ndr). Il malcapitato è stato trasportato nell’elisuperficie di San Giovanni Rotondo, dove è stato affidato al personale sanitario dell'ospedale.

«L’intera operazione», si legge in una nota, «è stata condotta con la massima efficienza e professionalità, dimostrando ancora una volta l’importanza dei Reparti di volo della guardia costiera, che garantiscono prontezza operativa in situazioni di emergenze, anche in alto mare»