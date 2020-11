Scoperto deposito di droga in una palazzina popolare di via Cesano: sequestrati 4 kg di marijuana

La squadra volante della questura di Pescara ha sequestrato ieri 4 novembre 4 kg di marijuana, nascosti all'interno di un sottotetto in una palazzina in via Cesano, a San Donato. Gli agenti stavano effettuando un controllo del territorio quando hanno notato due soggetti, noti alle forze dell'ordine, davanti ad una palazzina popolare. Alla vista degli agenti i due uomini, senza mascherina, si sono allontanati rapidamente e per questo sottoposti a controllo.

Quando i poliziotti si sono avvicinati al portone, hanno percepito un forte odore di stupefacente. Controllati i locali, infatti, hanno rinvenuto nelle cantine 14 grammi di marijuana ed un tritaerba per confezionare le dosi. Con l'ausilio dell'unità cinofila, sono state rinvenute foglie di marijuana nell'ascensore e sul pianerottolo del sesto piano, arrivando fino al sottotetto dove sono state rinvenute due grosse buste contenenti 4kg di marijiana. Ora le indagini sono affidate alla squadra mobile.