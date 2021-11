Marijuana e hashish da spacciare nell'area vestina: arrestato 21enne dai carabinieri

Un 21enne di Castiglione Messer Raimondo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Penne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, infatti, è finito in manette a seguito di una perquisizione domiciliare dopo un'attività investigativa svolta dai militari sullo spaccio e consumo di stupefacenti fra i giovani dell'area vestina.

A casa dell’arrestato, sono stati rinvenuti, ben nascosti all’interno di vari locali della sua abitazione, circa 77 grammi di marijuana già essiccata e pronta alla vendita, 14 grammi di hashish, nonché tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi come bustine in cellophane e un bilancino di precisione. Per il 21enne sono scattate le manette e nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato dal tribunale di Teramo dove è stato giudicato con rito “direttissimo” e sottoposto all'obbligo di firma.