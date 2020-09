Beccato in casa a Cepagatti con 30 sfere di marijuana: denunciato dai carabinieri

Un 25enne di Cepagatti, E.D.A., è stato denunciato dai carabinieri di Cepagatti nel pomeriggio di oggi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo, noto alle forze dell'ordine per reati simili, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Rinvenute dai militari 30 sfere di marijuana per un peso complessivo di 24 grammi. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.