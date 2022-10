Sorpreso con della marijuana mentre girava in centro: arrestato

Un cittadino extracomunitario è stato arrestato nella giornata di ieri 11 ottobre a Pescara dai carabinieri della stazione di Pescara Scalo. L'uomo, in pieno centro, è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di marijuana durante un controllo, dove ha manifestato nervosismo che ha insospettito i militari che hanno proceduto ad una perquisizione. L’uomo è stato tratto in arresto mentre la marijuana sottoposta a sequestro e dopo la convalida dell’arresto è stato rinchiuso in carcere.