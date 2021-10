Marijuana in auto e in casa (dentro una botola), denunciato 27enne pescarese

È stato trovato con la marijuana sia in auto che in casa (dove era custodita dentro una botola), e per tali ragioni ha rimediato una denuncia a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nei guai è finito un 27enne pescarese. Fermato per un controllo, a Silvi, da un equipaggio della squadra volante del commissariato di Atri, il giovane ha subito insospettito gli agenti, che hanno così deciso di andare a fondo facendo scattare la perquisizione del veicolo.

Insieme al 27enne, che guidava la macchina, c'era anche un 19enne teramano, nel cui marsupio i poliziotti hanno trovato un grammo di marijuana mentre, nascosto sotto il vano posacenere, c'era un bilancino elettronico di precisione. A quel punto la perquisizione si è spostata nell’abitazione del pescarese, rinvenendo in camera da letto altri 5 grammi di marijuana occultati in una tasca dello zaino, con il materiale per il confezionamento delle dosi.

Come detto, inoltre, nella casa c'era una botola per accedere al sottotetto: lì erano stoccate dieci piantine di marijuana, alte circa 40 centimetri e messe a essiccare. Oltre a denunciare il 27enne, i poliziotti hanno anche segnalato il suo amico 19enne alla prefettura di Teramo per uso personale di sostanze stupefacenti.