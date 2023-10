Precipita in un dirupo durante un'escursione in montagna, morto pescarese di 59 anni poche ore dopo

Non ce l'ha fatta Marco Carusotto, l'escursionista 59enne di Pescara recuperato nel tardo pomeriggio di domenica 29 ottobre, alla base di una parete di roccia dopo aver fatto un volo di oltre 10 metri in un'area piuttosto esposta di un sentiero della Valle dell'Orfento, a Caramanico.

Come riporta l'agenzia LaPresse, dopo la richiesta di aiuto di altri 2 alpinisti presenti sul posto, una squadra del soccorso alpino e speleologico di Penne ha raggiunto l'uomo: in elisoccorso è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è morto per le conseguenze delle ferite riportate nella caduta.