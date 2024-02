Lutto per la scomparsa di Marco Agresta, geometra e collezionista

Lutto a Pescara per la prematura scomparsa di Marco Agresta che da qualche tempo combatteva contro una malattia.

Agresta aveva 45 e lascia la moglie Laura e i figli Nicolò e Matteo, i genitori Massimo e Giuliana e il fratello Andrea.

Agresta era un geometra e lavorava nell'azienda Autelcom dove era responsabile della manutenzione delle centrali Telecom Italia.

Ma Agresta era anche conosciuto per la sua grande passione per i cartoni animati che l'aveva portato a essere un collezionista, in particolare dei modellini dei robot con Jeeg Robot, Goldrake e Mazinga Z e di numerosi fumetti. Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria "Dimora del silenzio" a Montesilvano, in via Massimo D'Antona numero 15 aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle 19:30. L'ultimo saluto verrà dato con il funerale in programma sabato 17 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.

Molto toccante un suo post del mese scorso su Facebook dove Agresta aveva in parte raccontato i suoi problemi di salute: «Volevo condividere questa foto con tutti voi. Mia moglie mi ha detto... Guarda anche con la terapia in corso non perdi mai il sorriso. È la cosa più bella che mi abbia mai detto (oltre ai vari ti amo ecc...) Ma questa frase mi ha riempito di gioia. Grazie di cuore a chi mi sta vicino! Questo sorriso è per voi!».

«I tuoi famigliari mi hanno chiesto di avvisare gli amici social e i tantissimi con cui condividevi la passione sfrenata per i tuoi amati robottoni, ma io non so che parole usare...», scrive un'amica, «allora ti penso, e vedo solo la tua straripante voglia di vivere, fino all'ultimo istante, fino a poche ore fa, quando finalmente hai potuto avere riposo. Un esempio di positività che ha cambiato in meglio tutti quelli che hai conosciuto. Arrivederci Marco Agresta».