Morto Marcello Coletta, in lutto gli arbitri di calcio pescaresi e non solo

È morto Marcello Coletta ovvero un pezzo importante di storia della sezione arbitri di calcio di Pescara.

Coletta aveva 93 anni ed era arbitro benemerito. Fi presidente di sezione dal 1986 al 1993.

«Marcello è stato, è, è sarà un nostro padre putativo, un nonno, un amico», si legge in una toccante condivisione della sezione Aia-Figc scritta dal presidente Francesco Di Censo.



Il post prosegue così: «Sempre presente a ogni evento sezionale, sempre attivo per contribuire al meglio della sezione, sempre voglioso di partecipare alla vita della sezione! Presente ai raduni di Dobbiaco (nella foto con Daniele Orsato), presente ai raduni sezionali, agli eventi, recentemente festeggiò i suoi 70 anni di tessera, presente sempre! Nella sua lunga carriera, ha avuto il ruolo di assistente con i più grandi arbitri del tempo, scendendo in campo in oltre 200 gare della Can insieme al suo fratello Emilio Frattini che, speriamo, tu stia rincontrando in cielo!. Ci mancherai Marcello! Ti vogliamo un mondo di bene! Ora e sempre!».

Tra le partite dirette anche la finale di Coppa Italia Milan-Inter nel 1977 con arbitro Cesare Gussoni. Il funerale di svolgerà martedì alle ore 15:30 nella chiesa di Sant'Antonio a Pescara. Cordoglio per la scomparsa di Marcello Coletta è stato espresso dal vicepresidente dell'Aia, Duccio Baglioni e dal comitato nazionale a nome di tutti gli arbitri italiani.

«Apprendiamo con estremo dolore della scomparsa di Marcello Coletta», scrive il comitato regionale Abruzzo, «un padre putativo, un nonno, un amico della sezione Aia di Pescara. Il presidente Giuseppe De Santis, a nome del comitato e di tutti gli associati abruzzesi, formula le più sentite condoglianze alla famiglia di Coletta e a tutta la sezione di Pescara!».