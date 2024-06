Morta la poetessa ed ex insegnante Mara Seccia, tanti messaggi di cordoglio

È morta, all'età di 87 anni, la poetessa ed ex insegnante di Pescara, Maria Seccia.

La Seccia, come lei stessa aveva scritto in un post su Facebook, era nata a Porta Nuova e aveva studiato nell'istituto Ravasco.

«Ho insegnato nella scuola primaria, amo tanto la poesia alla quale mi dedico molto. Mio marito Paolo De Luca mi ha lasciato alcuni anni fa. Ho due figli», scriveva.

Lascia i figli Valentina e Davide con Cinzia, il genero Bruno, i nipoti Giorgia e Alessandro e altri nipoti. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella a Montesilvano in via Fosso Foreste 38 che è aperta dalle ore 8:30 alle 19:30. I funerali saranno celebrati sabato 29 giugno alle ore 10:30 nella basilica della Madonna dei Sette Dolori. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Silvestro.

Numerosi i messaggi di cordoglio condivisi, tra questi anche quello di Licio Di Biase: «È tornata alla casa del padre Mara Seccia, nostra grande amica che parlava con la sua poesia dialettale e non solo, della nostra vita quotidiana. Ci uniamo tutti per rivolgerle una preghiera».

Fabiola Nucci: «È l'ora del silenzio. Unica strada per ascoltare la tua voce inconfondibile mentre interpreti le storie di un'umanità ancora capace di raccontare la vita! A Mara Seccia insostituibile amica».

Mariaderna Di Angelo: «Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in colui che non si può perdere. Riposa in pace mia cara incommensurabile poetessa amica Mara Seccia».

Cesira Donatelli: «La poesia arriva ovunque, oggi la tua poesia è divenuta, ancora più alta, ancora più celeste e ancora più necessaria. La tua poesia è essenzialmente il tuo sorriso, la tua dolcezza, è il garbo che avesti con me la prima volta che ci incontrammo. Per me sei quel sorriso rassicurante e schietto, sei quella signorilità che è tipica di chi è Donna e poesia sempre. Sei il tesoro poetico che mi hai trasmesso. Buon viaggio penna libera, ribelle e piacevolmente irriverente. Buon viaggio Mara Seccia».