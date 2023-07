Manuel se n'è andato troppo presto, aveva solo 17 anni: il cordoglio del liceo Galilei

È una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sapere nella speranza che una giovane vita potesse avere la meglio sulla morte.

Ma purtroppo così non è stato e Manuel Pellegrini, studente di 17 anni del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara (sede di via Vespucci), è venuto a mancare dopo aver lottato contro una malattia per qualche anno.

«Non bastano lacrime o parole per esprimere vicinanza e affetto ai cari genitori, al fratello, ai nonni, ai parenti tutti per la grave perdita», dice ad AbruzzoIndependent il dirigente scolastico Carlo Cappello, «nonostante le sofferenze, non faceva mancare sorrisi e gioia di vivere, che resteranno in tutti noi il suo ricordo più bello».

Dopo le prime cure la malattia sembrava essere regredita ma purtroppo due anni fa ha ripreso vigore. Manuel è sempre stato forte e pronto a non lasciarsi andare nonostante tutte le difficoltà del caso e ha sempre voluto frequentare le lezioni con tenacia. A gennaio purtroppo la situazione è precipitata fino al decesso avvenuto nella mattina di lunedì 3 luglio provocando un enorme onda di dolore e tristezza. Il liceo ha voluto dedicargli un manifesto di partecipazione: «In questo giorno di dolore vogliamo ricordarti con quel sorriso e con quella gioia di vivere che avevi. Ti ringraziamo per essere stato per noi un esempio di coraggio e di forza». L'ultimo saluto a Manuel verrà dato martedì 4 luglio alle ore 16 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara.